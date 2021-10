La FIFA a annoncé qu'un sommet se tiendrait le 20 décembre pour étudier sa proposition d'une Coupe du monde tous les deux ans. Les 211 fédérations nationales membres seront réunies en visioconférence, "pour discuter de l'avenir du football après avoir été informées en détail du processus de consultation en cours sur le sujet", explique la Fifa. L'instance dirigeante du football mondial, qui a lancé à partir de mai 2021 une étude de faisabilité sur la tenue du Mondial tous les deux ans, "écoute toutes les opinions dans un processus de consultation inclusif et exhaustif", assure son président Gianni Infantino, cité dans le communiqué.

La Coupe du monde tous les deux ans ? "On passe du caviar au Big Mac"

Le sommet aura pour "objectif de parvenir à un accord" sur le calendrier international, et la répartition des fenêtres internationales et des périodes où les joueurs sont à disposition de leurs clubs, assure la FIFA. Le Mondial biennal, poussé par la FIFA, s'est attiré de nombreuses oppositions parmi les joueurs, qui dénoncent l'augmentation de la fréquence des matches; les clubs, qui craignent d'avoir moins leurs joueurs à disposition; ou des supporters, qui craignent une compétition galvaudée.

Pertes en billetterie et droits TV

Selon une source interne à l'UEFA, un rapport commandé par la confédération européenne évalue entre 2,5 et 3 milliards d'euros sur quatre ans le manque à gagner des fédérations européennes si le projet était adopté. L'UEFA a présenté mardi les conclusions de cette étude aux dirigeants de ses 55 fédérations membres. Ce rapport ne tient pas compte du possible manque à gagner additionnel pour les championnats nationaux, précisent Le Monde et L'Equipe, qui ont dévoilé le contenu du document.

Pour l'UEFA, le scénario suggéré par la FIFA risque de provoquer des pertes liées à la billetterie, aux droits TV et aux sponsors, détaillent Le Monde et L'Equipe, car les diffuseurs et les entreprises partenaires sont susceptibles de préférer un feuilleton courant sur toute l'année plutôt qu'un rendez-vous ponctuel à la visibilité moindre. Selon Le Monde, la Ligue des nations, compétition nouvellement créée par l'UEFA dont la France est tenante du titre, disparaîtrait également.

Pour le président de la Fifa Gianni Infantino, qui poursuit les consultations avec les acteurs du monde du football, son projet entraînerait à l'inverse de meilleurs bénéfices pour les fédérations.

"Pas de considération pour les joueurs"

Une perspective critiquée par Ada Hegerberg, premier Ballon d'Or féminin de l'histoire, qui rejette toute approche purement financière. "Ajouter des Coupes du monde pour gagner plus d'argent est une idée qui ne va pas avec la situation actuelle", a-t-elle pointé auprès de l'AFP, craignant une augmentation du risque de blessures pour les joueurs. "Ceux qui prennent les décisions ne sont pas sur le terrain et n'ont pas de considération pour les joueurs", a asséné la Norvégienne, qui revient elle-même d'une longue blessure.

Les fédérations de football des pays nordiques, "fermement opposées à l'idée de Coupes du monde biennales", sont même allées plus loin mercredi en promettant d'examiner de possibles "actions" si jamais ce projet aboutit. "Si une majorité au sein de la FIFA décide d'adopter une proposition concernant des Coupes du monde biennales, les fédérations nordiques devront envisager de nouvelles actions et des scénarios qui soient davantage conformes à nos valeurs fondamentales", peut-on lire dans un communiqué commun publié par ces six fédérations membres de l'UEFA (Danemark, îles Féroé, Finlande, Islande, Norvège, Suède).

