Tuchel éteint l'incendie Mbappé : "C'est possible de parler avec lui, il est intelligent"

Pour Thomas Tuchel, il n'y a pas de problème Mbappé. Interrogé sur l'humeur de son attaquant, apparu bien agacé de sortir du terrain en fin de match face à Nantes la semaine dernière (2-0), avant de carrément montrer son désaccord trois jours plus tard à la Mosson lors du succès parisien face à Montpellier (1-3), l'entraîneur du Paris Saint-Germain n'a pas souhaité entrer dans une polémique. Pour lui, l'attitude de son attaquant a un côté naturel.

"On parle trop de ça. On va toujours trouver des joueurs déçus quand ils sortent. Kylian est déçu quand il sort. Après une minute, c'est possible de parler avec lui. Il est intelligent", a souligné l'Allemand.

Tuchel fait l'éloge de Neymar

Plutôt psychologue dans son approche, Tuchel a ensuite vanté la force mentale de Mbappé. "Il a toujours montré quelque chose de fort après un épisode comme ça. Ce n'est pas facile pour lui mais tout le monde doit accepter mon choix sportif. Il est capable de s'adapter à cette situation. Pas de problème."

Également interrogé sur Neymar, Tuchel a salué l'implication quotidienne du Brésilien et son travail de fond sur le terrain. Selon lui, c'est un Neymar plus complet qui évolue sur le terrain. "Je suis très heureux qu'il puisse montrer qu'il est un joueur important pour nous. Lors du dernier match, il a travaillé dur défensivement aussi. Tout le monde peut sentir ça, ça a changé. Je suis convaincu qu'il veut continuer comme ça. C'est bien pour tout le monde, pour nous et pour nos supporters."