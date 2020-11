Il a suffi de quelques heures. Pas plus. Et il ne pouvait en être autrement. Dans un pays où la bureaucratie devient parfois un parcours du combattant, Diego Armando Maradona est parvenu à la dribbler comme en ce jour de juin 1986 face à l'Angleterre. Président de la commission de la toponymie de la ville de Naples, Laura Bismuto a confirmé dans la soirée de mercredi la nouvelle que tout le monde attendait : le "Stadio San Paolo" va être rebaptisé en l'honneur du Pibe de Oro.

"J'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer, en accord avec la maire de la ville, que nous avons décidé de donner le nom de Diego Armando Maradona au Stade San Paolo, a-t-elle déclaré dans des propos relayés par Il Mattino. Le préfet a également été contacté pour obtenir une dérogation à la règle des dix ans après la mort." Lundi, une Commission va être exceptionnellement réunie pour formaliser cette proposition. "On l'a dit et on va le faire, a ajouté Laura Bismuto. Ciao Diego, nous ne t'oublierons jamais." Ce jeudi soir, face à Rijeka, le Napoli disputera son dernier match au San Paolo. Dès la semaine prochaine, le club partenopeo évoluera au "Stade Diego Armando Maradona".