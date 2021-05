A 36 ans, Anthony Le Tallec a décidé de mettre fin à sa longue carrière professionnelle. L'ancien Havrais, champion du monde des moins de 17 ans en 2001 avec Florent Sinama-Pongolle, a annoncé la nouvelle mercredi sur le site officiel d'Annecy (National), où il évoluait depuis septembre 2019. "Cette décision a été très dure à prendre. J'ai cogité pendant un mois et demi. Lorsque je me suis rendu au club pour annoncer ma décision, j'avais la boule au ventre, je retraçais le fil de ma carrière. Mais il faut savoir s'arrêter et je pense que c'est le bon moment pour moi", a-t-il indiqué.

Après des débuts prometteurs au HAC, l'attaquant a été vendu à Liverpool en 2002 (ndlr : puis prêté une saison au Havre dans la foulée, avant de débarquer en Angleterre l'année suivante). Chez les Reds, Anthony Le Tallec n'a jamais réussi à s'imposer et a vécu la victoire en Ligue des champions 2005 depuis la tribune. Ensuite, il a multiplié les prêts à Saint-Etienne, Sunderland, Sochaux, où il a remporté la Coupe de France face à l'OM en 2007, ou au Mans. Lors de la dernière décennie, Anthony Le Tallec a porté les couleurs d'Auxerre, Valenciennes, Atromitos (Grèce), Astra Giurgiu (Roumanie), Orléans puis Annecy. Pour un total de 574 matches en professionnel.

