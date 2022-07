"Die Mannschaft", ça veut dire "L'équipe". Le très célèbre sobriquet des équipes nationales d'Allemagne, principalement utilisé à l'étranger, ne l'est officiellement plus au pays de Goethe depuis jeudi. C'est la Fédération allemande de football qui en a fait l'annonce par communiqué.

Ad

Après le succès lors du Mondial 2014, la DFB avait voulu surfer sur ce sacre en renommant ses sélections "Die Mannschaft"; principalement sur les réseaux sociaux où le compte des équipes étaient facilement repérables. Cela a tenu sept ans, de juin 2015 à juillet 2022. Le compte "Die Mannschaft" a donc été modifié en DFB-Team pour son @ et en Germany pour le nom du compte. La sélection dames jouera la finale de l'Euro 2022 contre l'Angleterre dimanche à Wembley (18h00). Et son éventuel succès sera peut-être le premier de la DFB-Team.

Premier League Blessé, Laporte va manquer le début de la saison de Manchester City IL Y A UNE HEURE

La Fédération allemande veut changer son image

"Des sondages et des analyses ont montré que le nom "Die Mannschaft" jouit d’une grande reconnaissance, plus particulièrement à l’étranger. Il représente des valeurs comme l’esprit d’équipe et le succès. Mais il est aussi critiqué", a expliqué Bernd Neuendorf, le président de la Fédération allemande dans le communiqué. Le dirigeant s'est appuyé sur le retour des fans pour faire ce choix marketing.

Pourquoi la Fédération allemande a-t-elle fait ça, sachant que le terme "Mannschaft" apparaît logiquement encore partout sur ses portails numériques ? C'est une volonté de nettoyer son image après presque une décennie de soucis. Arrivé en mars dernier, Neuendorf a été chargé d'impulser quelque chose de nouveau après les polémiques avec ses prédécesseurs Fritz Keller et Reinhard Grindel, impliqués dans des affaires d'ordres morales

Ancien porte-parole du Parti social démocrate allemand, Neuendorf, 60 ans, débute son mandat avec une décision symbolique, mais nécessaire sur le plan éthique. La Fédération allemande s'est aussi engagée dans une politique où elle a placé l'écologie et la protection de l'environnement au centre de ses actions.

Football Affaire "Wagatha Christie" : l'épouse de Wayne Rooney remporte le procès le plus fou du Royaume IL Y A 2 HEURES