POURQUOI ILS SONT NOMMÉS

Kylian Mbappé (PSG) : Un but et deux passes décisives : l'attaquant du PSG a un pied sur chacun des buts parisiens en Gironde !

Neymar (PSG) : A nouveau important pour le club de la capitale. Avec ses deux buts, il a lancé Paris sur une voie royale.

Arnaud Nordin (Saint-Etienne) : L'ailier de l'ASSE a sonné la révolte stéphanoise en inscrivant le but du 1-2 avant d'offrir les deux autres sur corner à Krasso et Sow ! Il est plus que partie prenante dans la victoire au finish de son club, la première des Verts cette saison.

Alexandre Oukidja (Metz) : Le gardien messin a sorti plusieurs arrêts de grande classe pour garder le 0-0 et permettre à son équipe de repartir avec un excellent point du Vélodrome.

Dimitri Payet (Marseille) : Même s'il n'a, cette fois-ci, pas été décisif, le milieu marseillais n'a pas à rougir de sa prestation. Auteur d'un tir sur la barre, il est aussi à l'origine de l'expulsion de Jemerson.

Jonathan Clauss (Lens) : Le Nordiste a encore soigné ses stats en plantant un but et délivrant deux passes décisives ! Étincelant et largement impliqué dans la large victoire des Sang et Or.

Danijel Petkovic (Angers) : Plusieurs interventions importantes devant David, Yazici et Fonte qui ont permis aux Angevins de revenir du Grand Stade avec une précieuse unité. Coup de maître pour celui qui est d'habitude la doublure de Bernardoni.

Wout Faes (Reims) : Fraîchement sélectionné avec les Diables Rouges, le défenseur rémois est parvenu à mettre Ben Yedder et les attaquants du Rocher sous l'éteignoir. Il confirme de semaine en semaine sa progression.

Maxime Estève (Montpellier) : Avec 8 duels remportés sur 9, le (très) jeune défenseur central du MHSC n'a pas tremblé, notamment devant les pointures que sont Gouiri et Delort. Il s'est d'ailleurs illustré devant l'ancien attaquant montpelliérain en fin de match.

Adrien Truffert (Rennes) : Deux buts dans le dernier quart d'heure qui ont enlevé à Lyon toute possibilité de revenir dans la rencontre.

