A 53 ans, Farid Benstiti s'apprête à relever un nouveau défi. Par le passé, l'ancien joueur lyonnais qui a participé à la remontée du club rhodanien de la Ligue 2 à la Ligue 1, a notamment dirigé l'OL féminine (2004-2010), l'équipe nationale de Russie (2011-2012), Rossiyanka (Première division russe en 2012), le Paris Saint-Germain féminines (2012-2016) et Dalian Quanjian (Première division chinoise).

Il a été notamment champion de France quatre fois et gagné une Coupe de France avec Lyon, champion de Russie avec Rossiyanka et champion de Chine à deux reprises avec Alian Quanjian. Au Reign FC, où évolue l'Américaine Megan Rapinoe, meilleure joueuse de la Coupe du monde 2019 et Ballon d'Or féminin, il succède à Vlatko Andonovski, nommé à la tête de l'équipe nationale féminine des Etats-Unis. Il fera ses grands débuts en championnat en avril.