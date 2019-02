Officiel : Benoît Trémoulinas annonce la fin de sa carrière

Benoît Trémoulinas a décidé de mettre un terme à son calvaire. Victime de blessures répétées ces dernières saisons, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux (2007-2013) a décidé d'arrêter sa carrière de footballeur. "J'ai tout donné, tout tenté. Mais après trois interventions chirurgicales sur mon genou en 2 ans et demi, mon état physique ne me permet plus de poursuivre ma carrière de footballeur", explique-t-il dans un communiqué.

" C'est le moment de fermer cette page "

Le dernier match de l'ancien international français (5 sélections) remonté à mai 2016. Passé également par le Dynamo Kiev (2013-2014), l'ASSSE (2014) et le FC Séville (204-2017), Tremoulinas a tenu à "remercier" toutes les personnes rencontrées au cours de sa carrière. Celui qui a remporté le championnat de France avec Bordeaux, en 2009, a également adressé un mot aux supporters.

"Je voudrais dire un grand merci aux supporters sans qui le football ne serait pas grand chose, une pensée aux Ultramarines et tous les supporters bordelais, au peuple stéphanois, aux rojiblancos sevillan, aux supporters du Dynamo, et ceux de l'Équipe de France qui m'ont toujours soutenu, poussé à me surpasser, merci à tous", écrit le double vainqueur de la Ligue Europa avec Séville (2015 et 2016). "C'est le moment de fermer cette page et d'en ouvrir une autre, qui je l'espère, sera aussi riche que la première", conclut Trémoulinas.