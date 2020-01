Il y a deux moments que les tifosi de l'AS Rome ont particulièrement redouté ces dernières années. Le premier, c'est bien évidemment le départ à la retraite de Francesco Totti, acté un soir de mai 2017 dans un Olimpico qui en pleurerait presque encore. Et puis il y a eu le deuxième, celui de la séparation avec Daniele De Rossi en fin de saison dernière. Le tout après 18 ans de vie commune.

Parti à Boca Juniors pour y tenter une dernière aventure, qui plus est sacrément romantique sur le papier, le Romain n'y sera pas resté bien longtemps. Trop seul, trop triste, "DDR" a décidé d'y mettre officiellement fin ce lundi. Mais pas que, puisqu'il a profité d'une conférence de presse pour confirmer sa décision de raccrocher les crampons.

"Ma famille me manque "

"Je dis au revoir au football et à un club qui est entré dans mon coeur, a expliqué l'ancien international italien. Ma famille me manque et je pense que c'est compréhensible à 36 ans (...) J'ai commencé à y penser en octobre. Je me réveillais la nuit et je n'arrivais pas à dormir. Je prends ma retraite. Je quitte mon sport, mon travail, ma passion. Cela serait arrivé de toute façon dans six mois ou un an."

Daniele De Rossi, RomaGetty Images

Le champion du monde 2006, qui aurait "bien aimé jouer 10 ans de plus", compte toutefois rester dans le monde du football. "C'est certain", a-t-il assuré, précisant qu'il allait étudier pour devenir entraineur dans les prochains mois.

De Rossi a disputé 459 matches de Serie A avec le maillot de la Roma, inscrivant 43 buts. L'ancien milieu de terrain y a remporté deux Coupes d'Italie et une Supercoupe d'Italie. Un monument de plus est à prévoir dans la Ville éternelle.