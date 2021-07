Je leur présente mes plus sincères excuses". Ce lundi, Ousmane Dembélé a réagi publiquement à la suite South China Morning Post cité par Le Courrier International, l'ancien Rennais et Antoine Griezmann se moquent de techniciens locaux venant brancher des consoles de jeu lors d'une tournée au Japon pour la Rakuten Cup. ". Ce lundi, Ousmane Dembélé a réagi publiquement à la suite d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Sur ces images, datant visiblement de 2019 selon le média hongkongaiscité par, l'ancien Rennais et Antoine Griezmann se moquent de techniciens locaux venant brancher des consoles de jeu lors d'une tournée au Japon pour la Rakuten Cup.

Au cours de cette vidéo, qui dure moins d'une minute, Antoine Griezmann est visible et une voix, qui semble être celle d'Ousmane Dembélé, profère des propos déplacés. "Toutes ces sales gueules", "oh put… la langue", ou "vous êtes en avance ou vous n’êtes pas en avance dans votre pays ?", peut-on notamment entendre. Des propos qui ont enflammé la toile et poussé Ousmane Dembélé à s'expliquer.

"Il se trouve que la scène se passe au Japon. Elle aurait pu se dérouler n'importe où sur la planète. J'aurais utilisé les mêmes expressions. Je ne visais donc aucune communauté. Il m'arrive d'utiliser ce genre d'expressions en privé, avec des amis, et ce peu importe leur origine. Cette vidéo est désormais publique. Je conçois qu'elle ait pu heurter les personnes présentes sur ces images", a écrit le champion du monde 2018.

Je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais

Antoine Griezmann a lui aussi présenté ses excuses quelques minutes plus tard. "Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais", a indiqué l'ancien joueur de l'Atletico Madrid sur son compte Twitter.

