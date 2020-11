Papa Bouba Diop, ancien milieu de terrain du RC Lens aux 63 sélections avec le Sénégal, est mort ce dimanche des suites d'une longue maladie. Papa Bouba Diop, c'est d'abord un but. LE but serait-on tenté d'écrire. La première réalisation de l'histoire du Sénégal en Coupe du monde et surtout l'unique but du choc face aux champions du monde et d'Europe français lors du match d'ouverture du Mondial 2002 (1-0). Sur un centre d'El-Hadji Diouf, il avait devancé Emmanuel Petit pour signer l'une des surprises les plus mémorables de l'histoire de la Coupe du monde.