Paul Pogba ne passera pas inaperçu sur les pelouses de Premier League ou de Ligue des champions. Et pour cause : la Pioche dispose d'un nouveau modèle de chaussures signature, des Adidas Predator 20+ imaginées par Pharrell Williams. Le joueur de Manchester United les a dévoilées, non sans une certaine forme d'excitation, jeudi dans une vidéo postée sur son compte Instagram.