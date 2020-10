Football

"Pelé, c'est comme Elvis ou les Beatles : il a l'avantage d'être un pionnier"

QUI C'EST LE PLUS FORT - Alors que Pelé et Maradona fêtent leur anniversaire respectif à une semaine d'intervalle, nos journalistes Maxime Dupuis et Laurent Vergne accompagnées de Chérif Ghemmour se penche sur l'identité du plus grand joueur de football de l'histoire. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast dès lundi.

00:05:45, 19 vues, il y a une heure