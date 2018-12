Plainte pour viol : la défense de Cristiano Ronaldo fragilisée par de nouveaux documents

Où en est la plainte pour viol visant Cristiano Ronaldo ? Le sujet ne fait plus l’actualité ces dernières semaines mais ce relatif silence médiatique est "trompeur", assure Der Spiegel. Selon l’hebdomadaire allemand qui a relayé les accusations formulées par Kathryn Mayorga à l’encontre de la star portugaise, "à Las Vegas, l’enquête progresse rapidement", aidée par l’apparition de "nouveaux détails".

Le Spiegel a publié vendredi un article au cœur duquel se trouve un document obtenu dans le cadre des Football Leaks : un questionnaire de 27 pages adressé à Ronaldo par certains de ses avocats pour comprendre ce qui s’est passé dans les premières heures du 13 juin 2009 à l’hôtel Palms Place de Las Vegas.

Deux versions comportant les réponses de CR7 vont voir le jour. Une datant de septembre 2009 dans laquelle le joueur donne sans ambages de nombreux détails crus sur la relation sexuelle "brutale" qu’il a eue avec Kathrin Mayorga et une autre datant de décembre 2009, celle adressée par les avocats portugais aux avocats américains de Ronaldo, beaucoup plus nuancée et moins compromettante pour celui qui vient alors de rejoindre le Real Madrid.

Des réponses bien différentes...

D’une version à l’autre, les propos ne sont pas les mêmes. Deux réponses illustrent parfaitement ces différences. A la question : "Est-ce que Mme C (le terme utilisé dans les documents pour désigner Kathryn Mayorga) a élevé sa voix, crié ou hurlé "?

La réponse formulée en septembre par Ronaldo est : "Elle a dit non et stop plusieurs fois."

La réponse formulée en décembre : "Non".

A la question : "Est-ce que Mme C a dit quelque chose après vos rapports sexuels ?"

La réponse formulée en septembre par Ronaldo est : "Après, elle a dit : 'T’es un connard, tu m’as forcée. Tu es un imbécile. Je ne suis pas comme les autres.' J’ai dit : 'Je suis désolé'".

La réponse en décembre : "Non".

Cristiano Ronaldo en conférence de presse.Getty Images

Contactés par Der Spiegel, les avocats portugais de l’actuelle star de la Juventus estiment que "des parties significatives" des documents ont été "altérées et/ou complètement fabriquées". Ce dont se défend le magazine allemand en publiant des e-mails échangés par les avocats du quintuple Ballon d’Or commentant les réponses faites par leur client en septembre 2009. La suite au prochain épisode.