Cent ans, ça se fête. Pour célébrer l'anniversaire de la Fédération française de football, Nike va sortir dans les prochaines semaines un maillot rétro en édition limitée alors même que l'actuel maillot des Bleus, celui orné de deux étoiles, est toujours aussi rare dans les rayons.

Cette tenue dévoilée par le site spécialisé Footy Headlines le sera tout autant. Au menu : un bleu plus clair, des manches longues, un col polo et un blason retravaillé pour l'occasion avec la mention "100 ans. 1919 - 2019" sous le traditionnel coq. Les Bleus pourraient la porter à l'occasion des matches de qualification pour l'Euro 2020, le 22 mars en Moldavie ou trois jours plus tard contre l'Islande.