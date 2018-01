Premier League - Liverpool : un onze sans Salah, Coutinho ni Firmino à Burnley

Jürgen Klopp fait largement tourner ce lundi 1er janvier 2018. L'entraîneur allemand de Liverpool, deux jours après une victoire difficile acquise devant Leicester (2-1), est privé de Coutinho et Salah, l'Egyptien et le Brésilien étant absents de la feuille de match pour cause de blessures selon l'ancien coach de Dortmund. Firmino démarre lui sur le banc alors que le trio d'attaque est composé de Mané, Solanke et Lallana.

Du côté de Burnley, qui reste sur quatre matches sans victoire (trois nuls), Sean Dyche enregistre le retour de son défenseur Tarkowski, qui était suspendu les trois dernières journées. C'est d'ailleurs le seul changement effectué par l'entraîneur anglais par rapport au onze qui a accroché Huddersfield (0-0) samedi.