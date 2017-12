Infographie - Battre Messi et Ronaldo sur l’année civile, la performance historique de Kane

Pour effacer deux extraterrestres de la planète, il fallait une catastrophe naturelle. Un évènement météorologique par exemple. Un ouragan. Un "HurryKane" comme l’a si bien surnommé la presse anglaise. Car, en 2017, Harry Kane a bien battu Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le couple infernal qui dominait depuis près d’une décennie.

Auteur d’un triplé ce mardi face à Southampton (5-2), l’Anglais s’est offert le record d’Alan Shearer avec 39 buts marqués en Premier League sur l’année civile. Mais ce n’est pas la seule performance notable pour l’Anglais. Car, mine de rien, il a mis un terme à la domination du duo Messi-Ronaldo depuis plus de 8 ans.

Vidéo - De sa disette au record, la folle année de "HurryKane" en chiffres 01:26

56 buts, 49 avec Tottenham et 7 avec les Three Lions. Voilà le bilan chiffré de Kane cette année. Avec ce chiffre surréaliste, il est quasiment assuré de terminer premier au 31 décembre prochain puisque ses concurrents directs à savoir Lionel Messi (54), Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani ou Robert Lewandowski (53) ne joueront plus cette année. Dès lors, le titre honorifique lui revient. Et c’est un petit évènement.

C’est bien simple, la dernière fois qu’un autre joueur que CR7 et Messi avaient remporté ce "titre", cela remonte à … 2009. Une éternité. A l’époque, c’était Edin Dzeko qui avait terminé meilleur buteur. Avec 44 buts, le Bosnien avait été le dernier à battre les deux extraterrestres sur une année civile. Depuis, comme pour le Ballon d’Or, les deux aliens se partagent les années.

Pour rappel, l’année 2012 de Lionel Messi marquée par ses incroyables 91 buts constitue un record ahurissant. Pas près d’être égalé à dire vrai. Il n’empêche, être le premier à briser l’hégémonie du couple Messi-Ronaldo, c’est fort.

Et c’est peut-être Thierry Henry, dont la réputation de buteur n’est plus à établir qui l’a le mieux résumé sur Sky Sports : "Briser cette série... Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Messi... Harry Kane. C'est exceptionnel". Exceptionnel c’est le mot. Et désormais historique.

Infographie sur les 5 grands championnats : Marko Popovic