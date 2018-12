Et si Mourinho n'était plus si Special ?

Il y a aujourd'hui un doute. Sur son côté spécial... José Mourinho quitte Manchester United sur un échec et cette impression étrange qu'il n'a peut-être plus la recette. En un peu moins de trois saisons, il n'a pas su replacer les Red Devils à leur place sur l'échiquier de la Premier League et du football européen. Entre crise de résultats, fond de jeu inexistant et problèmes récurrents avec une partie de ses joueurs, le Mou n'a jamais été à la hauteur de sa réputation dans le nord de l'Angleterre. Comme s'il avait perdu ce mojo qui le rendait si particulier dans le monde du ballon rond.

Avoir José Mourinho sur son banc n'a jamais fait le bonheur des amoureux du beau jeu. Mais c'est un entraîneur qui savait gagner. Avec Porto, Chelsea, l'Inter Milan puis le Real Madrid, le Portugais a démontré une culture de la gagne hors du commun. On parle quand même d'un des plus grands managers de l'histoire. Ses deux Ligue des champions, ses championnats à la pelle (2 au Portugal, 3 en Premier League, 2 en Serie A ou encore un en Liga) ou même sa Ligue Europa sont là pour en témoigner. Mais ces dernières expériences sur les bancs montrent une fracture. Aujourd’hui, il n’est pas aussi efficace.

Bien sûr, Mourinho n'est pas resté le bec dans l'eau, une League Cup et la Ligue Europa ont rejoint son escarcelle. Cependant, ce ne sont pas des titres aptes à assouvir l'ambition d'un club de la dimension de Manchester. Et un constat s'impose: il n'a pas su redonner tout son crédit à Man U. Sous sa coupe, le club fondé en 1878 et triple vainqueur de la C1 (1968, 1999, 2008) n'a terminé sur le podium de la Premier League qu'une fois. Et encore, les Mancuniens avait fini très loin du champion Manchester City. C'est trop peu étant donné les moyens colossaux des Red Devils, classés en tête des clubs les plus riches du monde par le cabinet Deloitte et qui ont investis plus de 465 millions d'euros sur le marché des transferts pour répondre aux exigences de Mourinho.

Aujourd'hui, Mourinho semble en décalage

S'il n'a pas à rougir de son pourcentage de victoires (53.8%), la sauce n'a finalement jamais vraiment pris à United, qui réalise son plus mauvais début de saison en championnat d'Angleterre depuis 1990. Et le problème semble plus profond qu'une simple lassitude déjà perçue lors de ses troisièmes saisons à Chelsea ou au Real. Depuis le titre de champion d’Angleterre en 2015 lors d'un deuxième passage mi-figue mi-raisin sur le banc des Blues, il y a ainsi une frustration qui s'est installée avec Mou devenu presque une caricature de lui-même.

Son personnage clivant, aussi bien pour sa communication, sa gestion de groupe ou ses plans de jeu minimaliste, se retrouve forcément sous les feux des critiques quand il ne gagne plus. Ce n'est pas nouveau. Le problème, c'est que cette période dure. S'il a encore connu des frictions avec une partie de son vestiaire à l'image de sa relation avec Paul Pogba, il n'a surtout pas su trouver les mots et les ficelles pour sublimer ses troupes et en tirer la quintessence à Manchester.

A une époque où le football des clubs sourit plus aux équipes tournées vers l'attaque avec comme modèle son grand rival Pep Guardiola, Mourinho semble en décalage. A Manchester United et même à Chelsea, son management a paru toucher ses limites. Comme s’il était un peu dépassé. Meneur d'hommes d'exception, José Mourinho doit donc se retrouver. Ou peut-être se réinventer pour redevenir le Special One.