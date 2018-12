Keane s'en prend aux joueurs de Manchester : "Ils ont poussé Mourinho sous le bus"

Roy Keane est toujours aussi redoutable quand il s'agit de défendre. Et de tacler. L'ancien capitaine de Manchester United a pointé du doigt l'attitude des joueurs des Red Devils après le départ de José Mourinho. "Je pense que les joueurs s'en sortent bien. La façon dont ils se cachent derrière l'entraîneur... Ils l'ont poussé sous le bus", a déclaré l'Irlandais sur la BBC Radio 5. "On dit que Mourinho s'est disputé avec des joueurs. Eh bien, c'est normal de se disputer avec les joueurs, c'est le jeu quand les joueurs sont en surpoids ou que les joueurs ne s'entraînent pas correctement et ne performent pas", a-t-il continué.

Roy Keane va même plus loin. Il estime que certains joueurs n'ont pas eu l'attitude adéquate. "Certains ont déposé les armes, honte à certains d'entre eux", a lancé celui qui a remporté sept titres de champions d'Angleterre, quatre Coupes d'Angleterre et une Ligue des champions. "Je ne suis pas le plus grand fan de Mourinho, ne vous méprenez pas, mais je ne peux pas tolérer que des footballeurs se cachent derrière leurs agents, leurs potes dans les médias. C'est une blague, vraiment", a-t-il ajouté.

"Les joueurs modernes, ce ne sont pas seulement des joueurs faibles, ce sont des êtres humains très faibles. Tu ne peux rien leur dire. Cela ne serait pas arrivé dans notre vestiaire, simplement parce que nous avions de bons caractères et de bons leaders. Nous n'aurions pas toléré que les gars ne se donnent pas", a-t-il conclu. José Mourinho a été débarqué mardi après un début de saison catastrophique de la part des "Red Devils" sur fond de brouille avec la plupart de ses vedettes, dont Paul Pogba. L'ancien joueur du club Ole Gunnar Solskjaer a été nommé en remplacement jusqu'à la fin de la saison.