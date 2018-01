Mercato - Leicester : Adrien Silva arrive officiellement, fin du feuilleton

"Quand vous traversez une telle période, il y a des hauts et des bas, a reconnu l'international portugais de 28 ans (20 sélections). Il faut garder une mentalité positive et c'est ce que j'ai essayé de faire. Cela a été très frustrant mais cette période compliquée est derrière moi maintenant et je suis heureux d'être parvenu à mon objectif. J'ai travaillé très dur pour connaître ce moment."

L'indemnité de transfert versée par les Foxes est estimée à 29 millions d'euros mais la durée du contrat du vainqueur de l'Euro 2016 n'a pas été précisée. Né en France, formé au Sporting puis passé par Bordeaux, Silva est déjà qualifié pour affronter Huddersfield lundi après-midi (coup d'envoi à 16 heures).

Le Sporting avait annoncé le 1er septembre avoir trouvé un accord avec Leicester. Mais la Fédération internationale de football avait fait savoir au club anglais que certains documents permettant d'enregistrer le transfert ne lui étaient pas parvenus à temps avant la fermeture du mercato estival, fixée à 1h du matin le 1er septembre en Angleterre et au Portugal. Le courrier électronique de confirmation du club anglais était ainsi arrivé avec 14 secondes de retard et le transfert avait finalement été bloqué.