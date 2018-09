José Mourinho face aux limites de sa méthode

"J'ai gagné plus de championnats d'Angleterre à moi tout seul que les 19 autres entraîneurs réunis. Trois pour moi et deux pour eux. Respectez, respectez, respectez!" La réplique de José Mourinho lundi soir après la sévère claque reçue à domicile contre Tottenham (0-3) est déjà un grand moment des conférences de presse du monde du football. Un de plus pour le Mou. Mais si on laisse de côté l'aspect théâtral si cher au Portugais, cela résume surtout bien sa carrière. Et rappelle que son style de management est difficile à tenir quand les résultats ne suivent pas.

Fin tacticien et meneur d'hommes d'exception, José Mourinho a construit une grande partie de sa carrière sur sa capacité rare à empocher des trophées. Avec Porto, Chelsea, l'Inter, le Real Madrid ou encore Manchester United, le Portugais a gagné partout où il est passé. Et il s'est construit un palmarès hors normes. Bien souvent et même si cela peut être réducteur pour certaines de ses équipes, sa méthode a tourné autour d'une notion clef : la culture de la gagne avant tout. Une recette que l'on pourrait résumer ainsi : qu'importe la manière, tant que le trophée est au bout.

Vidéo - "J’ai plus gagné que les 19 autres entraîneurs du championnat" : Mourinho et le respect 00:29

Avec le Mou, le phénomène est décuplé

Quand cela fonctionne, il est difficile de lui reprocher sa façon de faire. Mais quand les succès se font attendre, c'est une autre histoire. Dès qu'une crise de résultats pointe le bout de son nez, son management clivant fait alors ressortir toutes les tensions. Avec ses joueurs, ses dirigeants. Ou les journalistes. Mourinho n'est bien sûr pas une exception dans le monde du football. Si la victoire fait tout oublier, la défaite ne laisse plus rien passer et met en exergue le moindre problème. Antonio Conte pourrait en témoigner. Mais avec le Mou, le phénomène est décuplé. Sa manière de se comporter. De manager. De faire jouer ses équipes le rend difficile à défendre.

On est plus clément avec certains managers qui prônent d'autres concepts de jeu ou communiquent différemment. A Manchester où il est régulièrement critiqué pour le jeu peu spectaculaire de son équipe, Mourinho fait ainsi les frais du jeu des comparaisons, notamment avec Pep Guardiola qui régale le Royaume avec le voisin citizen. Et pourtant, le Portugais n'est pas synonyme d'échec depuis son arrivée chez les Red Devils.

Vidéo - En Angleterre, Mourinho se lâche souvent devant la presse : florilège de ses coups de sang 02:10

Si Man. U. réalise son pire début de saison depuis 25 ans avec deux défaites en trois matches ou qu'il n'a pas totalement redoré le blason du club, il ne faut pas oublier qu'il a glané la Ligue Europa en 2017 et terminé deuxième de Premier League en 2018. Ce n'est pas rien et c’est pour cela qu’il a encore le soutien des fans, comme il l’a si justement rappelé lundi. Mais cette façon de se retrouver au centre des critiques est justement très symbolique de sa carrière.

Alors que des rumeurs circulent sur son avenir sur le banc mancunien, Mourinho se retrouve face à un grand défi. Essayer de retourner la situation pour durer. Et survivre à sa malédiction de la troisième saison, où il a souvent vu ses histoires s'arrêter comme à Chelsea en 2015-16 ou au Real Madrid en 2012-13. Mais parviendra-t-il à changer une méthode qui a fait sa légende ? Cela semble improbable. Et c’est aussi pour cela qu’il est difficile à défendre.