Newcastle: Benitez poursuivi par la FA pour ses commentaires sur l'arbitrage

A une question de la presse sur la demande de l'attaquant de Palace, Wilfried Zaha, pour une plus grande protection des joueurs de la part des arbitres, Benitez a répondu: "Je suis surpris parce que, habituellement, c'est la FA qui s'occupe de ce genre de commentaires, mais j'ai beaucoup de confiance en Andre Marriner". "Il a de l'expérience même si ses données avec nos joueurs ne sont pas les meilleures en termes de cartons rouges, mais je suis plutôt confiant. Il (Zaha) est un bon joueur, il n'y a aucun doute possible, et je suis persuadé qu'Andre Marriner ne conservera pas ces remarques dans sa tête", a ajouté Benitez.

Le communiqué de la FA, publié mardi, précise que "Rafael Benitez a été poursuivi pour ses commentaires d'avant-match vendredi sur l'arbitre désigné pour le match de Newcastle United à Crystal Palace samedi."