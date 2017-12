Tottenham s'impose face à Burnley grâce à un triplé d'Harry Kane (0-3)

Il paraît que Burnley est la meilleure défense du championnat anglais. Eh bien elle n'a pas résisté à l'appétit d'un Harry Kane record, auteur d'un triplé permettant aux Spurs de Tottenham de se refaire la santé après la gifle reçue par Manchester City lors de la précédente journée. Cette victoire leur permet de passer devant les Clarets au classement et de revenir à hauteur d'Arsenal. Soit de quoi fêter Noël avec l'esprit très tranquille en attendant le Boxing Day.

Le déplacement sur la pelouse de Burnley s'annonçait des plus compliqués pour Tottenham, qui sortait d'une lourde défaite face à Manchester City. Les choses auraient pu l'être davantage si Dele Alli avait été expulsé d'entrée de match pour un tacle mal maîtrisé sur Charlie Taylor (0-0, 3e). Dans la foulée, l'Anglais s'est rattrapé en provoquant un penalty indiscutable face à Kevin Long, que s'est chargé de transformer Harry Kane (0-1, 7e). Ce n'était pas vraiment un bon signe pour les Clarets, qui surprennent en Premier League moins par leur capacité à bien attaquer que par leur solidité défensive.

Kane avait faim

Mais le fait est que Tottenham a longtemps dominé sans parvenir à se mettre à l'abri. Tout simplement parce que Nick Pope a sorti les arrêts qu'il fallait face à une double occasion de Moussa Sissoko (0-1, 22e) ou parce que les Spurs ont mal géré des situations très franches. Heureusement pour les hommes de Mauricio Pochettino, Harry Kane avait très faim ce soir. Après avoir gâché une situation de 3 contre 1, l'attaquant a enfilé son costume de recordman en inscrivant un doublé (0-2, 69e) puis un triplé (0-3, 79e) lui permettant de rejoindre Alan Shearer au plus grand nombre de buts inscrits sur une seule année civile en Premier League (36). Il lui restera une journée pour le dépasser et inscrire définitivement son nom sur les tablettes.

Sans briller mais pouvant compter sur le septième triplé de Kane en 2017, Tottenham s'impose finalament à Burnley pour signer une excellente opération au regard des résultats de ses rivaux (un seul point pris par Arsenal, Chelsea et Liverpool). Les Spurs dépassent les Clarets au classement pour se positionner à hauteur des Gunners. A titre individuel, Kane pourra éventuellement devenir le meilleur buteur de l'année, club et sélection confondus. Il en est à 53 réalisations et seul Messi le devance au classement avec 54 unités.