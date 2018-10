Penalty raté contre Everton : quand Paul Pogba se moque de sa course d'élan sur Instagram

Le Buzz

Paul Pogba a marqué, dimanche lors du succès de Manchester United contre Everton en Premier League (2-1), et heureusement pour lui. Car avant de pousser dans le but le ballon repoussé par le poteau après avoir tiré un penalty, le Français s'était illustré avec une course d'élan des plus longues. Dix secondes, c'est le temps qu'a en effet pris le champion du monde pour parcourir les quelques mètres qui le séparait du ballon.

Une éternité pour certains, comme ces nombreux utilisateurs de Twitter qui ont rendu populaire le hashtag #ThingsYouCanDuringPogbasPenaltyRunUp, soit "les choses que tu peux faire pendant la course d'élan de Pogba sur penalty", sur le réseau social, où de nombreux montages ont vu le jour pour se moquer du Français. Le plus populaire montre Usain Bolt signer le record du monde du 100m en 9''58 quand Pogba est encore en train de piétiner. Même son coéquipier Luke Shaw a participé au mouvement. "Signer un comeback dans ta carrière et prolonger ton contrat", a posté le latéral anglais.

Une course d'élan dont s'est amusé Pogba, plein d'autodérision, mardi sur Instagram. Le Red Devil y a posté une vidéo le montrant sortir de chez lui pour rejoindre son bolide, à petits pas, bien évidemment.