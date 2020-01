Après-midi compliquée pour les hommes de Brendan Rodgers. Vardy, Iheanacho puis Evans ont vu leurs buts justement refusés par le VAR ce samedi au King Power Stadium. Malgré ces faits de jeu, les Foxes ont souffert face à Southampton. Après avoir ouvert le score grâce à Dennis Praet (14e), Stuart Armstrong a permis aux siens de vite recoller au score (19e) et de maintenir la pression sur les cages de Kasper Schmeichel.

Southamton tient sa revanche

Au retour des vestiaires, les Saints multiplient leurs assauts et obligent le portier danois à se déployer. Kasper Schmeichel finira par craquer face à Danny Ings à dix minutes de la fin du match (81e). Au début du temps additionnel, Jonny Evans croit arracher le point du match nul pour Leicester mais son but est logiquement refusé à cause d'une position de hors-jeu. Les Saints ne rompront pas et vont valider leur victoire. Au match aller, Leicester avait humilié Southamtpon sur sa pelouse (0-9). Les hommes de Ralph Hasenhuttl tiennent leur revanche.

Cette défaite est une mauvaise opération pour Leicester, qui reste provisoirement deuxième mais reste sous la menace de Manchester City. Les Skyblues n'ont qu'un point de retard sur les Foxes, avec un match en moins.