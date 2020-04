José Mourinho et Hugo LLoris, l'entraîneur et le gardien de but de Tottenham.

Hugo Lloris s’est entretenu dimanche avec Christian Califano lors du premier numéro de "Cali chez vous" diffusé sur Eurosport 1. L’occasion pour le capitaine de l’équipe de France et de Tottenham d’évoquer cette période particulière de confinement mais aussi son entraîneur chez les Spurs, José Mourinho.

"Il est comment Mourinho ?" La question le démangeait alors Christian Califano l’a posée à Hugo Lloris lors de l’entretien entre les deux hommes dans "Cali chez vous", un nouveau programme à retrouver tous les dimanches à 9h30 sur Eurosport 1 durant lequel notre illustre consultant rugby échange avec des sportifs de haut niveau par écrans interposés.

Le capitaine de l’équipe de France en était le premier invité et a ainsi pu partager son opinion au sujet "Special One", devenu son entraîneur à Tottenham le 20 novembre dernier. "Il est top", a tout d’abord indiqué le gardien de but, avant d’en dire plus. "C’est un personnage. Alors forcément, à travers les médias, on peut avoir des a priori mais lorsqu’on l’a au contact au quotidien, à l’intérieur d’un centre d’entraînement… Je trouve que c’est quand même un privilège", a fait savoir le Niçois.

"Une chance de pouvoir être à ses côtés"

Personnage clivant de la planète foot, Mourinho jouit visiblement d’une relation saine avec le dernier rempart des Bleus, positif à son endroit. "Il a entraîné tellement de grandes équipes, tellement de grands joueurs. Il a un vécu, une expérience, également un nombre de trophées dans son armoire assez important", a rappelé Lloris. "Lorsque l'on est joueur, je pense que c’est une chance de pouvoir être à ses côtés car il y a plein de choses à apprendre."

En attendant de retrouver les terrains avec "hâte", Lloris a raconté à Cali son nouveau quotidien motivé par le confinement liée à la pandémie de Covid-19, celui d’un homme qui concilie vie de famille et entraînement :

