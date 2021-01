Football

Euroscout : Pedro Neto, des fulgurances et l’ambition d’un CR7 2.0

EUROSCOUT - L'année 2020 a été celle de l'éclosion, pour Pedro Neto (20 ans). Portrait de l'attaquant des Wolves, encore brouillon, parfois, mais doté d'une capacité de percussion et d'une frappe de balle remarquables. International portuais, ailier à la confiance affirmée qui a soif de buts et brille en Premier League... les comparaisons avec Cristiano Ronaldo sont naturelles. Et il les approuve.

