Leeds était attendu et a parfaitement réagi. Après la lourde défaite subie à Old Trafford face à Manchester United (6-2), les Peacocks se sont imposés à domicile face à Burnley (1-0), dimanche, en début d'après-midi, pour le compte de la 15e journée de Premier League.

Les hommes de Marcelo Bielsa ont rapidement pris les devants grâce à un penalty transformé par Patrick Bamford (5e). La suite du match a été plus compliquée pour Leeds. Face à une équipe de Burnley dominatrice, Illan Meslier a su se montrer à son avantage. Burnley qui s’est d’ailleurs vu refuser un but suite à une action plus que litigieuse (19e). Grâce à ce succès, Leeds se donne de l’air et devient provisoirement 11e, juste devant Wolverhampton.