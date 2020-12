Rashford, 50 buts, deux ratés et un goût d’inachevé

Parlons du but d'Ashley Barnes qui a sauvé son équipe d'une grosse déconvenue. Trouvé aux 25 mètres par une tête de Johnny Evans jouée intelligemment depuis le côté droit, après une touche mal négociée par Palace, le n°15 des Foxes a reçu le ballon, embarqué trois adversaires avec une feinte, avant de tromper Vicente Guaita d'une superbe frappe rasante du gauche depuis l'entrée de la surface. Excellent sur la pelouse de Selhurst Park, Barnes a été le meilleur joueurs de Leicester. Sa fin de match a été un festival d'activité et de bons choix. Brendan Rodgers tient avec lui une valeur sûre pour son entrejeu.

Le but magnifique inscrit par l'Anglais a été la parfaite réponse à un autre but marquant, celui marqué par Wilfried Zaha avant l'heure de jeu. Trouvé sur le côté gauche de la surface, le buteur ivoirien a envoyé une magnifique volée au fond de la cage de Schmeichel, impuissant. A défaut d'assister à un beau match, on a vu deux belles réalisations.