Non, Leicester ne s'écroule pas. Les Foxes ont oublié leurs deux défaites consécutives contre Manchester City (0-2) et à West Ham (3-2) en donnant la leçon au promu, West Bromwich Albion (3-0). Le duo Jamie Vardy-Kelechi Iheanacho a fait des merveilles pour les Foxes qui ont plié le match avant la mi-temps. Le 19e de Premier League, qui au contraire restait sur deux belles victoires à Chelsea (2-5) et contre Southampton (3-0), n'a jamais existé. La relégation se rapproche pour les Baggies autant que l'Europe pour Leicester, qui a conforté sa place sur le podium.

Il est vrai que les doutes en championnat avaient déjà été balayés dimanche, avec un billet décroché pour la finale de la FA Cup face à Southampton (1-0). Mais Leicester, 3e au classement, n'avait pas le droit à l'erreur à domicile : Liverpool, 7e, n'était qu'à trois petits points, preuve d'un sprint final qui s'annonce haletant. Après 15 minutes en mode diesel, Leicester a haussé le ton. Iheanacho s'est payé Darnell Furlong d'un petit pont côté gauche et a dribblé John O'Shea avant de forcer Sam Johnstone à détourner son centre-tir (19e).

Ce n'était que l'apéritif pour le Nigérian. Son décrochage a permis l'appel de Timothy Castagne parti de son côté droit, et servi par une magnifique passe dans l'intervalle de Youri Tielemans. La défense de West Bromwich a été prise dans son dos et Castagne a offert le but à Jamie Vardy, muet depuis neuf matches toutes compétitions confondues (23e, 1-0).

Leicester pouvait respirer, mais a préféré asphyxier les Baggies. Sur un corner droit de Tielemans dévié au premier poteau, Jonny Evans s'est libéré du marquage de Dara O'Shea pour marquer d'une tête rageuse (26e, 2-0). Leicester a parfaitement exploité la faiblesse de West Bromwich dans l'entrejeu et sa tendance à perdre le ballon avec de grandes espaces dans le dos de sa défense.

Castagne a failli enfoncer le clou d'une frappe croisée à ras de terre aux 16 mètres, mais Sam Johnstone a été sauvé par son poteau (28e). C'est l'intenable Iheanacho qui a à nouveau puni les hommes de Sam Allardyce. Côté gauche, Vardy a effacé O'Shea d'un petit pont puis trouvé son coéquipier dans la surface. Avec sang-froid, le Nigérian a contrôlé et ajusté Johnstone de près (36e, 3-0).

Ce calme olympien, il ne l'a pas eu avant la mi-temps après un subtil contrôle devant Kyle Bartley dans la surface, dévissant un tir du droit (42e). Derrière, Matt Phillips a signé le seul tir cadré de la partie pour West Bromwich, trop sur Kasper Schmeichel aux 18 mètres (45e+2). Match terminé à la pause, tant la seconde période a manqué de rythme. Elle a néanmoins permis à James Maddison, déjà facilitateur du jeu en première, de démontrer sa facilité pour conserver le ballon et en priver ses adversaires.

Wesley Fofana a passé la soirée dans un fauteuil en défense. Sans trembler, Leicester s'est offert un matelas : quatre points d'avance au classement sur Chelsea et West Ham, respectivement 4e et 5e. Ça tombe bien : Blues et Hammer s'affrontent ce samedi (18h30). Pour West Bromwich, qui compte neuf points de retard sur le premier non-relégable, Burnley, il faudra six dernières journées de folie pour sauver sa place en Premier League.

