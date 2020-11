Cette affiche a tenu toutes ses promesses, lundi soir. Leicester a confirmé son très bon début de saison en s’imposant 1-4 à Elland Road face au Leeds de Marcelo Bielsa, lors de la 7e journée du championnat d'Angleterre. C’est la cinquième victoire de Leicester à l’extérieur cette saison en autant de match (4 en championnat et 1 en Ligue Europa).

Premier League Vardy et Leicester punissent Arsenal 25/10/2020 À 21:04

Les Foxes ont idéalement lancé la partie avec l’ouverture du score d’Harvey Barnes bien servi par Jamie Vardy (2e). Le milieu gauche anglais a inscrit son deuxième but de la saison. A la 21e minute de jeu, c’est Youri Tielemans, l’ancien joueur de Monaco qui double la mise. Le Belge a parfaitement suivi une tête de Vardy bien repoussée par Illan Meslier.

Leeds pensait pouvoir revenir en réduisant le score en début de deuxième mi-temps avec ce centre de Dallas qui finit au fond des filets (48e). C’était sans compter sur le coaching de Brendan Rodgers. L’entraîneur des Foxes fait rentrer James Maddison (63e) et Cengiz Under (71e). Auteur d’un sacré numéro individuel, l’international anglais lance parfaitement Under qui redonne à Jamie Vardy (76e), irrésistible ce soir. L’attaquant de Leicester inscrit son septième but cette saison.

En fin de match, c’est James Maddison, encore lui, qui obtient un penalty parfaitement transformé par Youri Tielemans (90+1e), auteur d’un doublé.

Vardy décisif

Grâce à ce succès mérité, Leicester monte sur le podium de Premier League et devient le nouveau dauphin de Liverpool avec 15 points. Au-delà d'une défense solide qui a plus que contrecarré les plans des hommes de Marcelo Bielsa, les Foxes ont pu miser sur un Jamie Vardy des grands soirs. Passeur décisif pour Harvey Barnes sur le premier but (2e), c'est lui qui sur le second but oblige Illan Meslier à effectuer une sublime parade avant de s'incliner devant Youri Tielemans (21e), avant d'être buteur à son tour, bien servi par Under suite à un superbe travail de Maddison (76e).

Auteur de 7 réalisations en 6 matches de Premier League cette saison, Jamie Vardy contribue grandement à l'excellent début de saison des Foxes. Youri Tielemans, auteur d'un doublé, confirme-lui aussi sa montée en puissance. Le Belge avait déjà marqué lors du succès des Foxes 2-5 sur la pelouse de Manchester City.

Leicester devient irrésistible à l'extérieur et compte désormais 5 victoires hors de ses bases cette saison (4 en championnat et 1 en Ligue Europa) avec des succès à Manchester City (2-5), à Arsenal (0-1) à West Bromwich (0-3), à l'AEK Athènes (1-2) et donc désormais à Leeds (1-4).

Premier League C'était le show Bamford ! 23/10/2020 À 20:42