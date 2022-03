Une prestation solide. Vaincu par Liverpool en milieu de semaine, Arsenal s'est repris en acquérant une victoire précieuse sur la pelouse d'Aston Villa (0-1), samedi après-midi. Si Bukayo Saka est l'auteur de l'unique but de la rencontre, les Gunners peuvent également remercier Bernd Leno, qui a repoussé un coup franc de Philippe Coutinho dans les ultimes instants. Les joueurs de Mikel Arteta mettent la pression sur les poursuivants, Manchester United en tête.

Ad

Il n'avait plus disputé le moindre match de Premier League depuis le naufrage de son équipe à Manchester City (0-5), le 28 août dernier. Bernd Leno a profité du forfait de dernière minute d'Aaron Ramsdale pour s'installer dans le but d'Arsenal, qu'il a préservé à Villa Park. Sa parade sur la dernière tentative de Philippe Coutinho a permis aux Gunners de conserver les trois points d'un succès qu'ils ont construit en première période.

Premier League Ce sera dantesque : Liverpool éteint Arsenal et revient à un point de City ! 16/03/2022 À 22:06

Saka encore décisif

Face à des Villans en manque de solution offensive, les Canonniers ont pris le jeu à leur compte. Emiliano Martinez a été mis à contribution à deux reprises dans les dix premières minutes, arrêtant facilement un tir de Thomas Partey (9e) avant de sortir d'un superbe réflexe une déviation de son défenseur Ezri Konsa sur un centre de Bukayo Saka (10e). Ce dernier fut le joueur le plus dangereux d'Arsenal. Son but a symbolisé son activité : impliqué sur le coup franc obtenu côté droit, il s'est replacé dans l'axe et a profité un mauvais renvoi de la défense adverse pour tromper Martinez d'une reprise de volée du gauche (0-1, 29e).

Plus d'informations à suivre...

Premier League Arsenal enchaîne, Lacazette retrouve le chemin du but 13/03/2022 À 18:28