Liverpool garde le rythme. Ce jeudi soir, les Reds ont battu Leicester (2-0), lors de la 24e journée de Premier League. A Anfield, un doublé de Diogo Jota (34e, 87e) a suffi au bonheur des hommes de Jürgen Klopp. D'autant plus que ces derniers, avec encore un match en retard, consolident leur deuxième place au classement du championnat d'Angleterre et reviennent à neuf longueurs du leader Manchester City. Quant aux Foxes, ils ont trois matches en retard et restent douzièmes.

Tout juste de retour de la CAN, Mohamed Salah a débuté cette rencontre sur le banc des remplaçants. Sans le meilleur buteur de Premier League (16 réalisations), Liverpool s'en est donc remis à son dauphin, à savoir Diogo Jota, dont le compteur était à dix buts avant ce match. Peu après la demi-heure de jeu, le Portugais a bien suivi pour marquer une première fois, en reprenant victorieusement une tête de Virgil van Dijk mal repoussée par Kasper Schmeichel (34e, 1-0).

Salah a bien failli fêter son retour avec un but

En toute fin de rencontre, l'attaquant a de nouveau fait parler de lui, en trompant à nouveau le portier adverse, après un très bon service de Joel Matip (87e, 2-0). Diogo Jota a maintenant marqué 17 buts, toutes compétitions confondues, pour Liverpool cette saison. Il s'agit déjà de son meilleur total en une seule campagne pour un club de Premier League. Entre-temps, et plus précisément à la 60e minute, Mohamed Salah avait fait son entrée en jeu. Dans une période où Liverpool dominait outrageusement les débats, mais ne parvenait pas à se mettre à l'abri, l'Egyptien a pris ses responsabilités. S'il s'est heurté à plusieurs reprises à Schmeichel (74e, 75e, 90e+3), il a aussi vu son ballon heurter la barre (78e).

Dans le prolongement de cette même action, Luis Diaz, pour ses grands débuts en Premier League sous ses nouvelles couleurs, a également sollicité le dernier rempart de Leicester, en insistant ensuite quelques minutes plus tard (82e). Kasper Schmeichel a clairement empêché que le score soit plus lourd, comme lorsqu'il s'est également interposé, dans le premier acte, devant Trent Alexander-Arnold (19e) mais également Roberto Firmino (42e, 45e).

Leicester a subi la majeure partie du temps, avec seulement cinq tirs contre 21 (dont dix cadrés) pour les Reds. Les hommes de Brendan Rodgers ont pourtant eu la première occasion de cette rencontre, mais James Maddison a obligé Alisson à sortir une très grosse parade (7e). Les Foxes, qui s'étaient pourtant imposés au match aller (1-0), le 28 décembre dernier, ne confirment pas et enregistrent même une troisième rencontre sans victoire dans l'élite. Quant à Liverpool, la belle série se poursuit avec ce début d'année 2022 toujours aussi presque parfait (six victoires, deux matches nuls).

