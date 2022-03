Liverpool a remporté une victoire cruciale dans sa quête du titre. Opposés à une équipe d’Arsenal en grande forme ces dernières semaines, les Reds sont parvenus à s’imposer au terme d’une seconde période de patron (0-2). Apathiques avant la pause, les hommes de Jürgen Klopp ont par la suite écoeuré des Gunners vaillants puis assommés. Au classement, voilà Liverpool à un petit point de Manchester City, accroché la veille par Crystal Palace. Le championnat se jouera entre ces deux clubs-là, et on s’attend à une course dantesque jusqu’à la fin de la saison.

Le 10 avril prochain se tiendra peut-être la grande finale de la Premier League. Car le choc entre Liverpool et Manchester City pourrait bien décider du sacre, si les Reds continuent d’enfiler les victoires comme des perles, même quand il faut voyager sur la pelouse d’un Arsenal redevenu un membre crédible du Big Four. Sur la pelouse de l’Emirates, Liverpool a livré un match à deux visages. Pendant 45 minutes, les Reds se font fait copieusement bouger par des Gunners qui ont peu à peu gagné en confiance, sans jamais faire la différence au tableau d'affichage. Les joueurs de Klopp avaient pourtant bien démarré, puisqu’Aaron Ramsdale a dû s’employer sur une tête de Virgil van Dijk à la réception d'un corner (2e).

Liverpool a fait une deuxième période de patron

Face à la prestation terne de son équipe, notamment sur le plan offensif, le coach allemand a dû pousser une gueulante dans les vestiaires. Et elle a payé. Car ses Reds n’ont plus du tout affiché le même état d’esprit. Plus conquérants et mordants dans les duels, ils ont vite été récompensés de leur montée en puissance. Si Sadio Mané a vu son but refusé pour une position de hors-jeu (46e), Diogo Jota a profité d’une petite erreur de Ramsdale, pas assez protecteur de son premier poteau, en prenant sa chance dans un angle très fermé (0-1, 54e). Quelques seconde auparavant, Martin Odegaard a eu une balle de 1-0 pour Arsenal, après une très mauvaise passe en retrait de Thiago (51e). Les Londoniens avaient laissé passer leur chance.

Après cette ouverture du score un peu cruelle quand on se place du côté des Gunners, Klopp a reconstitué son trio mythique en faisant rentrer Roberto Firmino et Mohamed Salah. Et Liverpool n’a pas tardé à faire le break. Le Brésilien a effectivement hérité d’un bon centre d’Andrew Robertson pour définitivement sceller la victoire (0-2, 62e). Arsenal ne s’est jamais remis de cette différence faite en moins de dix minutes, malgré une ultime tentative de Gabriel Martinelli, pas avare en efforts, en fin de match (88e). À l’arrivée, c’est un neuvième succès de suite en Premier League pour Liverpool, qui profite du nul de Manchester City pour mettre la pression et souffler dans le cou de son rival pour le titre. Vivement le 10 avril prochain.

