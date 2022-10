Pep Guardiola ne perd pas souvent. Et ça tombe bien, parce qu'il n'aime pas ça. A Anfield, ça lui arrive plus qu'ailleurs, cependant. Ce fut une nouvelle fois le cas dimanche, lors du choc de la 10e journée de Premier League. Invaincus avant de mettre les pieds à Liverpool, les SkyBlues en sont repartis avec un premier revers en poche (1-0) et quatre unités de débours par rapport à Arsenal.

Au moment de débriefer le match devant la presse, le Catalan s'est montré définitif quant aux raisons qui ont offert la victoire aux Reds. "C'était un match très serré, comme toujours, avec une grosse atmosphère, comme d'habitude. On a fait une erreur et on a perdu le match". Sur l'unique but de la rencontre, Alisson a surpris son monde en allongeant sa relance vers Mohamed Salah qui s'est magnifiquement joué de João Cancelo puis d'Ederson.

Guardiola n'en veut pas à Salah. Moins qu'au public d'Anfield qui a jeté quelques pièces en destination de sa personne. "Ils ont essayé, mais ils ne m'ont pas touché. La prochaine fois, ils feront peut-être mieux", a-t-il plaisanté. Plus sérieux, l'ancien entraîneur du FC Barcelone s'est plaint d'Anthony Taylor, arbitre de la rencontre. Ce dernier - qui a expulsé Jürgen Klopp en fin de partie - n'a pas tenu ses promesses, si l'on en croit Pep Guardiola.

"L'arbitre décide, avant le match, en allant voir Jürgen Klopp et mon adjoint, qu'il va laisser jouer, et pendant le match, il dit 'Jouez !', 'Jouez !' mais quand on marque un but, là c'est plus 'jouez !'. Il annule le but. Mais bon, on est à Anfield. Même si Liverpool est une équipe fantastique, on ne peut le nier".

Tirage de maillot fatal

Guardiola fait référence au but de Phil Foden, refusé juste après la pause. Sur l'action, l'international anglais profite d'un ballon relâché par Alisson suite à un duel face à Haaland. L'arbitre s'en va vérifier la légalité de la réalisation de Foden sur son écran de contrôle.

Ce n'est pas le contact Haaland - Alisson que l'arbitre s'en va visionner. Mais un tirage de maillot bien réel d'Erling Haaland sur Fabinho. Pep ne l'a pas digéré. Même si City aurait pu faire mieux. Avec ou sans ça. "On a eu assez d'occasions. Sur ce match, on a été courageux, on a joué le match qu'on devait jouer et je n'ai aucun reproche sur ce qu'on a fait".

