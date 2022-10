Pourtant, il n'est plus celui qui focalise l'attention à Manchester City. Les feux des projecteurs, Kevin De Bruyne les a laissés bien volontiers à Erling Haaland. Mais cela ne l'empêche pas de briller. Bien au contraire. Le Belge est pourtant habitué à afficher les standards les plus hauts. Mais il est bien parti pour faire encore plus fort. Cela se voit par son rayonnement sur le terrain. Cela se lit aussi dans les chiffres. Neuf passes décisives en neuf matches dans un championnat aussi exigeant que la Premier League, c'est du jamais vu. Même pour un génie de sa trempe.

La passe décisive, c'est son truc. Ce n'est pas une nouveauté. De Bruyne a déjà affolé les compteurs dans ce domaine. Il en a signé 20 dans deux saisons différentes, l'une à Wolfsburg (2014-15), l'autre à Manchester City (2019-20). Il vient d'ailleurs de dépasser David Silva pour devenir le meilleur passeur de l'histoire du club mancunien (94). Le Belge est parti sur des bases exceptionnelles. A ce rythme, il va exploser le record de passes décisives sur une saison qu'il avait lui-même établi il y a un peu plus de deux ans.

Son registre idéal

L'arrivée d'Erling Haaland n'est pas étrangère au phénomène. Elle a doté Manchester City de l'un des meilleurs finisseurs de la planète et offert à De Bruyne le complément idéal pour convertir ses caviars. Elle lui permet surtout d'évoluer dans son registre idéal, ce qui n'était pas forcément le cas la saison passée. "City avait besoin d'une pointe, essentiellement depuis que Sergio Agüero avait commencé à décliner, explique Ben Snowball, journaliste sur eurosport.co.uk. De Bruyne a assumé en grande partie ce fardeau. Même s'il a terminé meilleur buteur du club la saison passée (15 buts), il jouait dans une position beaucoup plus avancée que City le souhaitait."

"Comme Wembanyama, Haaland casse les codes"

Un poil plus bas, mais proche de Haaland avec une grande liberté de mouvement sur la largeur du terrain, De Bruyne a retrouvé la zone d'action qu'il préfère et les prérogatives qui vont avec. "Sa plus grande force, c'est de délivrer des passes décisives, confirme Ben Snowball. C'est si évident maintenant que Haaland est arrivé. Auparavant, il envoyait des passes lumineuses dans la surface qui pouvaient être gaspillées. Mais cela ne se produit plus cette saison. L'un des buts de Haaland contre Manchester United en est l'exemple parfait. Lors des saisons précédentes, cette occasion aurait été manquée."

"Si vous arrêtiez De Bruyne, vous arrêtiez City"

Mais l'apport de Haaland ne se limite pas à convertir en buts les offrandes de De Bruyne. Le Norvégien focalise tellement l'attention des défenses adverses qu'il libère des espaces pour ses coéquipiers. Cela profite au Belge, à l'image du deuxième but inscrit par le champion d'Angleterre contre Southampton la semaine passée (4-0). Avec un départ, un appel de Haaland qui a monopolisé deux défenseurs et laissé Phil Foden isolé sur le côté gauche. Le genre d'erreur à ne pas faire face à un passeur de la trempe de De Bruyne, qui a parfaitement trouvé l'Anglais pour le but du break.

175 buts : Haaland fait mieux que Mbappé et écrase le duo Messi-Ronaldo au même âge

C'est justement ce qui rend le Belge aussi fort, peut-être plus que jamais. Parce qu'il n'avait pas connu une configuration aussi idéale pour exprimer son talent créatif. "Auparavant, si vous arrêtiez De Bruyne, vous aviez de grandes chances d'arrêter City, résume Ben Snowball. Ce n'est plus le cas. Les équipes doivent également surveiller Haaland et Foden, permettant à De Bruyne d'avoir plus de temps et d'espace pour contrôler le milieu de terrain et jouer ses passes qui transpercent la défense adverse."

"S'il le fait dans les grands matches…"

C'est tout le problème pour les adversaires de Manchester City. Haaland en est l'arme fatale mais le danger vient de partout. Et De Bruyne est l'homme idoine pour orchestrer le tout. C'était déjà l'un des tous meilleurs au monde pour ça, mais la présence du Norvégien a encore accentué le phénomène. Car KDB ne monopolise plus l'attention et cela ne le rend que plus dangereux. "De Bruyne n'a probablement pas besoin d'être aussi bon que les années précédentes, avance Ben Snowball. Mais il peut enfin faire ce qu'il fait le mieux : créer des occasions. S'il le fait dans les grands matchs, dans les grands moments, alors c'est sûr, il est sur sa meilleure saison."

Il est encore trop tôt pour affirmer que De Bruyne est plus fort que jamais. Mais le Belge pouvait difficilement tracer une voie plus royale pour imposer ce constat. Il a toujours été l'homme fort de City et l'arrivée de Haaland n'a fait que le bonifier davantage. C'est l'impression qui se dégage de son début de saison éblouissant. Celle qu'il s'attachera à confirmer jusqu'au bout pour mener City vers tous les sommets. Et trouver la consécration suprême que son génie créatif appelle depuis si longtemps.

