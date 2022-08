"On sait que Liverpool est une très bonne équipe et que vous devez les presser. Vous devez faire ça en bloc, avec de l'énergie. C'est pour cela que j'ai choisi Rashford, Sancho et Elanga". Finalement, Erik ten Hag avait déjà raconté avant la rencontre une bonne partie de ce qu'allait être ce Manchester United – Liverpool (2-1), lundi soir, au moment de justifier sa composition d'équipe au micro de Sky Sports.

Après deux défaites pour démarrer la saison de Premier League, dont une humiliante à Brentford (4-0), le Néerlandais n'avait d'autre choix que de changer face à l'ennemi juré. Des changements, il y en a bien eu : quatre au total par rapport à la deuxième journée, dont deux plus marquants que les autres. Cristiano Ronaldo et son spleen ont été priés de s'asseoir sur le banc – comme lors de la première journée - pour n'en sortir qu'à une poignée de minutes du terme. Harry Maguire, habituel capitaine, aussi.

Et c'est un Manchester transformé qui a complètement étouffé Liverpool, certes privé de (trop) nombreux cadres dans un début de saison laborieux. Des courses, de l'intensité, des duels gagnés : United a affiché tout ce qui lui avait manqué jusqu'ici. Et les choix de Ten Hag ont tous été validés.

Rashford renaît, Martial sort de l'ombre

C'est un Jadon Sancho qui n'avait plus marqué depuis le mois de mars qui a ouvert le score, d'un superbe enchaînement après un service du titulaire surprise Anthony Elanga (1-0, 16e). Puis l'excellent Marcus Rashford a mis fin, peu après le retour des vestiaires, à une série de 997 minutes (entamée en janvier) sans marquer avec les Red Devils (2-0, 53e). Le tout sur un service de l'entrant Anthony Martial, qui n'avait pas encore été utilisé cette saison et qui n'avait plus été décisif depuis février… lors de son prêt au FC Séville.

Marcus Rashford Crédit: Getty Images

Et que dire de la performance défensive des troupes du Néerlandais. Tyrell Malacia a parfaitement tenu son couloir gauche pour sa première titularisation, tandis que Lisandro Martinez, recruté à prix d'or a enfin rassuré les supporters mancuniens. A ses côtés, Raphaël Varane a justifié sa titularisation, là aussi la première de la saison.

"Varane est un joueur très expérimenté, il a tout gagné et apporte de la communication au sein de notre défense. Nous voulons de la mobilité et de l'agilité chez les quatre de derrière", annonçait là encore Ten Hag avant la rencontre. Clairvoyant en amont, l'ex-coach de l'Ajax s'est évidemment montré comblé au micro de Sky Sports après les débats.

On peut parler tactique, mais il est question d'attitude

"On peut parler tactique, mais il est question d'attitude, a-t-il lancé. Il y a eu de la communication, de la combativité. Avec ces ingrédients, vous pouvez voir ce que les joueurs peuvent produire. J'ai dit aux joueurs qu'on devait agir, pas parler. Faites-en sorte d'être une équipe, battez-vous, soyez courageux". Un discours visiblement musclé qui a porté ses fruits. Lundi, les Red Devils ont tous tiré dans le même sens, des défenseurs aux attaquants.

Impossible, en livrant cette analyse, de ne pas repenser aux images de l'impassible CR7 sur son banc. "Parfois, les buteurs pensent qu'ils ne peuvent pas faire les efforts car ils doivent économiser de l'énergie pour leurs actions offensives. De nos jours, c'est une exigence, et c'est ce que vous avez vu. Cela me rend heureux que Rashford et Sancho aient marqué les buts", a apprécié Ten Hag, qui a préféré lancer Martial plutôt que Ronaldo lorsqu'il a remplacé Elanga à la pause. Des messages, dans les paroles et les actes, on ne peut plus clairs pour le Portugais.

"Je voulais une approche différente, une attitude différente, a-t-il insisté. Ce n'est que le début, nous devons rester humbles. Nous pouvons être bien plus dangereux mais d'abord, nous devons devenir une équipe". "La différence, c'était l'énergie", a de son côté résumé Rashford. Lundi soir plus que jamais, les absents ont eu tort du côté de United. Car Ten Hag a peut-être trouvé une bonne partie de la formule.

Jadon Sancho (Manchester United) a marqué face à Liverpool. / Premier League Crédit: Getty Images

