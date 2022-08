La presse anglaise, et notamment Sky Sports, ne s'était pas trompée au moment d'annoncer qu'Erik ten Hag opérerait des choix forts pour le choc de la 3e journée de Premier League entre Manchester United et Liverpool, lundi soir. Le technicien néerlandais a en effet décidé de se passer des services de Cristiano Ronaldo en pointe, au moins au coup d'envoi. Le spleen du Portugais, qui voudrait quitter le club, et son langage corporel inadapté depuis le début de saison ont visiblement eu raison de la patience de l'ex-coach de l'Ajax.

Déjà sur le banc lors de la première journée face à Brighton (1-2), "CR7" n'a rien pu faire pour éviter la débâcle de la semaine suivante à Brentford (4-0). C'est un trio Elanga-Rashford-Sancho qui aura la charge de le faire oublier. Mais ce n'est pas tout, puisque l'habituel capitaine Harry Maguire va lui aussi faire banquette, ce qui va profiter à Raphaël Varane, qui n'avait eu droit qu'à une entrée en jeu depuis le début de saison.

United voudra donc éviter une troisième défaite de rang face à un Liverpool pas au mieux non plus. Des Reds qui, eux, s'appuieront sur un trio offensif Salah-Firmino-Diaz pour tenter d'enfoncer leur ennemi historique.

La compo de Manchester United : De Gea - Dalot, Varane, Martinez, Malacia - Eriksen, McTominay, Fernandes - Elanga, Rashford, Sancho.

La compo de Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Milner, Henderson, Elliott - Salah, Firmino, Diaz.

