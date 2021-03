Steven Gerrard et les Rangers sont tout près du but. Les Gers ne sont plus qu'à un point d'obtenir leur premier titre en championnat d'Ecosse depuis 2011 après leur victoire samedi (3-0) contre Saint Mirren, qui a entraîné des rassemblements de supporters, vivement condamnés par le gouvernement écossais. Les Rangers ont facilement battu le sixième, grâce à deux buts en première période signés Kent (14) et Morelos (16e), avant que Hagi (46e) ne scelle le score.

Les joueurs des Rangers ont ensuite célébré leur 28e victoire en 32 rencontres de championnat avec leurs supporters, massés à l'extérieur d'Ibrox Park sans respecter les règles de distanciation sociale. Des scènes de joie qui n'ont pas plu au gouvernement local : "Nous sommes très déçus que des supporters se soient rassemblés", a regretté un porte-parole sur la chaîne Sky Sports, alors que l'Ecosse est confinée depuis début janvier en raison d'une nouvelle vague épidémique de Covid-19.

Le titre lors du derby ?

"Dans la perspective de contrôler le virus, les agissements d'une minorités d'individus mettent en danger la santé de tous et de la police mobilisée", s'est-il plaint. Les Rangers, entraînés par l'Anglais Steven Gerrard, effectuent une saison parfaite à domicile avec 16 victoires en autant de rencontres et comptent 21 points d'avance sur leur rival de toujours, le Celtic.

Un faux pas du Celtic face à Dundee United sacrerait d'ailleurs les Rangers dès dimanche. Sinon, il leur faudra un petit point dans le derby contre les "Hoops" le 21 mars pour remporter leur premier titre depuis dix ans, une éternité pour le club le plus titré du pays (54 championnats).

Les Rangers n'ont plus soulevé de trophée majeur depuis leur mise en redressement judiciaire en 2012 et leur rétrogradation administrative en quatrième division. Le club s'est ensuite reconstruit, permettant en 2018 à Gerrard, légende de Liverpool, de venir y lancer sa carrière d'entraîneur avec succès. Ce titre en championnat mettrait un terme à un règne de neuf ans du Celtic, sacré chaque année depuis 2012.

