"Footballgate" en Belgique : un suspect bénéficie du statut de "repenti"

Un des principaux protagonistes du "footballgate" en Belgique, l'agent de joueurs Dejan Veljkovic, a été remis en liberté mardi en vertu d'un accord avec la justice dans lequel il s'engage à faire progresser l'enquête, a-t-on appris de source judiciaire. C'est la première fois que la justice belge permet à un suspect dans une enquête sensible de bénéficier du statut de "repenti", a commenté le ministre de la Justice Koen Geens sur Twitter, soulignant que la loi sur ce nouveau régime juridique n'était en vigueur dans le pays que depuis septembre.

Concrètement, dans cette vaste enquête ayant abouti en octobre à une vingtaine d'inculpations dans le milieu du football belge, Dejan Veljkovic est désormais tenu de collaborer avec la justice, qui de son côté s'engage à aménager ou plafonner la peine encourue. Le ministre a dit espérer des informations "cruciales", tandis que l'avocat de M. Veljkovic a assuré avoir réussi à négocier une peine maximale de cinq ans de prison avec sursis en cas de condamnation.

Déjà vingt personnes inculées

"Ce n'est certainement pas une récompense (...) Il est tenu de faire des déclarations sincères et complètes sur sa propre implication et sur celle de tiers", a expliqué de son côté dans les médias belges Eric Van Der Sypt, porte-parole du parquet fédéral. Contacté par l'AFP, le parquet fédéral a confirmé avoir conclu cet accord inédit avec M. Veljkovic, connu notamment pour s'occuper des intérêts de joueurs serbes dans le championnat belge.

L'enquête, menée par un juge d'instruction de la province du Limbourg (nord-est), porte sur des soupçons de fraude liée au versement des salaires et des commissions d'agents de joueurs, mais aussi sur deux matches présumés truqués au bénéfice du FC Malines (actuellement en 2e division belge) en mars 2018. Au total, plus de vingt personnes, parmi lesquelles des dirigeants de clubs, joueurs, agents, deux arbitres, les entraîneurs du FC Bruges et de Lokeren, ont été inculpées.

Dejan Veljkovic, considéré comme un agent influent en Belgique, comme Mogi Bayat, également inculpé, est soupçonné d'avoir élaboré des montages financiers frauduleux pour échapper au fisc belge, en concertation avec plusieurs clubs dont le FC Bruges et le Standard de Liège. Il a été inculpé de blanchiment d'argent, corruption et participation à une organisation criminelle, et comptait parmi la dizaine de personnes placées en détention provisoire le 12 octobre. La plupart d'entre elles ont depuis été remises en liberté sous conditions.