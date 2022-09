L'enquête autour de l'agression de Kheira Hamraoui se poursuit. Lundi, un cinquième homme, soupçonné d'avoir été sur les lieux de l'agression en novembre 2021, a été placé en garde à vue . De son côté, l'ancienne joueuse du PSG Aminata Diallo, mise en examen pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs" et placée sous contrôle judiciaire, clamerait son innocence, comme indiqué par Le Parisien ce mercredi. Le quotidien révèle certains de ses propos aux enquêteurs.

commanditaire" de cettte agression a notamment été interrogée sur ses casser une rotule". "Je sais comment casser une rotule, donc je ne vais pas faire la recherche comment casser une rotule", a-t-elle expliqué, avant de revenir sur ses applications supprimées deux jours après l'agression. "Je devais le donner à mon petit frère (le téléphone) donc je l’ai vidé quelques jours après, à chaque fois que je lui donne un téléphone, je supprime les applications", a confié l'internationale française. Celle qui assure ne pas être la "" de cettte agression a notamment été interrogée sur ses recherches sur Google , comme "". "", a-t-elle expliqué, avant de revenir sur ses applications supprimées deux jours après l'agression. "", a confié l'internationale française.

Je pense qu’il y avait de la place pour deux

Sa rivalité avec Hamraoui ? "On pouvait jouer toutes les deux en même temps sur le terrain, et c’est ce qui a été fait à 50 % des matches, assure-t-elle (…) Je pense qu’il y avait de la place pour deux, ma situation était excellente au PSG, une volonté du club de me prolonger, donc aucun mobile sportif de faire ça (l’agression) à ce moment-là (...) C’était une collègue de club avec qui j’avais de bons rapports. Aujourd’hui, c’est difficile de dire si c’était une amie ou pas. Le 4 novembre, oui, c’était une amie."

Après plusieurs questions, Diallo s'est finalement réfugiée derrière son droit au silence, indique Le Parisien dans ses colonnes.

