Football

Qatar 2022 - "On va être sur le quart de finale le plus prolifique" : Nos pronostics d'Angleterre-France

COUPE DU MONDE - Avant le choc entre l'Angleterre et la France samedi en quart de finale (20h), nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier livrent leur pronostic. Le premier voit une victoire des Bleus (3-2) quand le second prédit une victoire de l'Angleterre (2-0). L'intégralité de l'émission FC Stream Team est à retrouver en podcast.

00:03:46, il y a une heure