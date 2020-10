L'Argentine va démarrer sa campagne de qualifications pour le Mondial 2022 avec un absent de marque. Pas Lionel Messi, éternelle figure de proue de cette Albiceleste. Pas Sergio Agüero, tout juste de retour de blessure et dont le forfait était attendu. La non-convocation d'Angel Di Maria l'était beaucoup moins tant l'Argentin affiche une forme étincelante avec le PSG ces dernières semaines. Mais elle suit une tendance dont El Fideo se serait bien passé. Car Lionel Scaloni l'avait déjà snobé pour les derniers matches de la sélection sud-américaine à l'automne 2019.

Lucas Ocampos, lui, était bien présent. Et il n'avait pas manqué l'occasion de signer ses débuts sous le maillot de l'équipe nationale avec un but dans une affiche prestigieuse contre l'Allemagne (2-2). De là à voir un destin croisé entre Di Maria et Ocampos, il y a un pas que le sélectionneur argentin s'est bien gardé de franchir. "Nous ne fermons la porte ni à lui ni à personne, a assuré Scaloni au moment de s'expliquer sur son choix de laisser Di Maria à Paris. En ce moment, les choses sont ainsi et cela n'indique pas qu'à l'avenir elles ne puissent pas être autrement."

Un costume difficile à porter

L'avenir dira si Di Maria et Ocampos seront amenés à cohabiter dans le groupe de l'Albiceleste. En attendant, le Sévillan aura l'occasion d'endosser le costume porté avant lui par le Parisien. Il est taillé pour des épaules larges. Di Maria était le lieutenant de Lionel Messi sur le terrain. Dans une sélection rarement si avare en talents, l'ailier du PSG était l'autre fer de lance de l'attaque argentine quand l'attention de l'adversaire se focalisait légitimement sur la Pulga. Il a assez remarquablement assumé ce statut, en particulier lors du Mondial 2014.

Angel Di Maria sous le maillot de l'Argentine Crédit: Panoramic

Scaloni ne semble plus vraiment compter sur Di Maria pour tenir ce rôle. Il paraît beaucoup plus enclin à le confier à Ocampos dans l'optique du prochain Mondial. Le sélectionneur de l'Albiceleste avait déjà donné un temps de jeu important à l'ancien Marseillais à l'automne dernier. Entré à la pause face à l'Allemagne en octobre, Ocampos avait ensuite connu deux titularisations consécutives face à l'Equateur, avec un nouveau but à la clé (6-1), puis pour le choc remporté face au Brésil (0-1) en novembre 2019.

Une nouvelle dimension

Le joueur de 26 ans avait eu un impact immédiat dans un groupe qu'il avait découvert quelques mois plus tôt seulement, pour des matches amicaux disputés en août 2019 face au Chili et au Mexique. Dans son registre, il avait fait beaucoup de bien à l'Argentine. Avec un volume de course toujours impressionnant, une capacité à changer de rythme, à donner de la verticalité au jeu en prenant la profondeur et un travail remarquable dans le repli défensif. Scaloni voit en lui un joueur "costaud, technique, qui a le sens du but et est précieux dans les phases défensives". En somme, un véritable atout pour l'Argentine et un complément idéal pour Messi.

Lucas Ocampos (FC Séville) Crédit: Getty Images

La nouvelle dimension prise par Ocampos à Séville a probablement conforté le sélectionneur argentin dans ses impressions. Comme en sélection, il s'est adapté à vitesse grand V à son nouveau club après avoir été recruté à l'OM pour 15 millions d'euros. Ocampos a impressionné tous les observateurs de Liga, terminant meilleur buteur de la formation andalouse avec 17 réalisations toutes compétitions confondues. Maillon essentiel de la victoire en Ligue Europa, l'Argentin a encore livré une prestation XXL, assortie d'un nouveau but, lors de la défaite face au Bayern Munich en Supercoupe d'Europe (2-1 a.p.).

Les responsabilités, Ocampos a l'air d'apprécier

Décisif et régulier, Ocampos est devenu l'homme fort d'un club rôdé aux exigences nationales et européennes. Mais son impact va encore au-delà. L'Argentin ne doute jamais. Il se dégage de lui une confiance inébranlable qui n'était pas toujours perceptible du temps où il évoluait à Marseille. Aussi parce qu'il n'avait pas les mêmes responsabilités sur la Canebière. Séville lui a donné l'opportunité d'être un véritable leader dans son équipe, et Ocampos a saisi cette chance à bras le corps. Avec une abnégation communicative qui rejaillit sur tout le club andalou.

Cette réussite a de quoi encourager Scaloni à lui donner une place importante en équipe d'Argentine. Faire sentir à Ocampos qu'il est essentiel, c'est certainement le meilleur moyen pour tirer le maximum de l'ailier sévillan. C'est peut-être, aussi, l'une des raisons qui a poussé le sélectionneur de l'Albiceleste à se passer de Di Maria. Il appartient désormais à l'ancien Marseillais de saisir cette chance de prendre du galon. Et de s'affirmer comme le lieutenant dont Messi et l'Argentine auront besoin sur la route de la Coupe du monde.

La joie de Lucas Ocampos, buteur pour sa première sélection avec l'Argentine face à l'Allemagne (2-2), le 9 octobre 2019 à Dortmund. Crédit: Getty Images

