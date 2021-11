L'Uruguay a subi une quatrième défaite consécutive lors des qualifications sud-américaines au Mondial 2022, battue 3-0 mardi par la Bolivie, tandis que le Pérou a poursuivi sa remontée en venant à bout du Venezuela (2-1). La série noire se poursuit pour la Celeste, largement dominée à La Paz, et qui reste désormais sur une série de cinq matches sans la moindre victoire, se voyant reléguée à la septième place, non-qualificative.

Les Uruguayens comptent 16 points, tout comme la Colombie et le Chili, qui doivent encore jouer ce mardi, respectivement contre le Paraguay et l'Equateur. La Bolivie réalise en revanche une excellente opération en se replaçant à une unité de ses adversaires du soir et d'une place de barragiste.

Le Pérou a pour sa part arraché une victoire précieuse dans la course à la qualification en s'offrant le Venezuela 2-1. Les Péruviens comptent désormais 17 points et se positionnent dans le groupe de prétendants aux places qualificatives, derrière le Brésil, déjà qualifié, et l'Argentine, qui a fait le trou derrière elle.

