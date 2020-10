La star du PSG s'est vu refuser un but pour hors-jeu (78e) et a manqué deux occasions franches face au gardien Lampre (39e, 57e). Un peu emprunté en première mi-temps, il s'est réveillé après la pause, distribuant deux caviars, à Firmino (49e) et Coutinho (73e). Le numéro 10 brésilien a aussi montré toute sa classe avec une série de dribbles hallucinante, enchaînant petit pont et roulette dans la surface (65e).