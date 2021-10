Football

PSG - Faut qu'il s'inquiéter pour Neymar ? "Au Brésil, on a abandonné l’idée qu'il soit le nouveau Pelé"

QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE 2022 - En difficulté avec le PSG, Neymar inquiète après un début de saison poussif et une condition physique qui interroge. Dans Tour d’Europe, Dominique Baillif, consultant pour RTL et le Club des 5, analyse le cas du Brésilien et la perception de celui-ci dans son pays natal. (Réalisation : H.Hiault / Q. Guichard)

00:06:15, il y a une heure