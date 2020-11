L'Argentine n'a pas toujours besoin d'un grand Lionel Messi. Malgré quelques coups d'éclat, la Pulga n'a pas spécialement brillé lors de la victoire de l'Albiceleste au Pérou mercredi (0-2). C'est la jeunesse qui s'est illustrée avec des buts de Nicolas Gonzalez, 22 ans, et Lautaro Martinez, 23 ans, qui ont permis aux Argentins de s'imposer Lima et suivre ainsi le rythme imposé par le Brésil, qui a poursuivi son sans-faute en Uruguay (2-0).

Ce nouveau duo d'attaque reléguait sur le banc Lucas Ocampos, qui a une nouvelle fois déçu, et Angel Di Maria, qui n'avait guère brillé lors de son entrée en jeu la semaine dernière. Tout le contraire de Giovani Lo Celso, qui a vu son entente avec Messi récompensée d'une place de titulaire. Et les choix de Scaloni se sont avérés payants d'entrée avec un très bon travail de Lo Celso qui accélérait sur l'aile gauche puis remettait en retrait dans la surface à Gonzalez esseulé. D'un contrôle orienté sur son pied gauche et d'un puissant tir croisé, l'attaquant de Stuttgart ouvrait le score (1-0, 16e).

Deux actions, deux buts, et tout ça sans l'aide d'un Messi discret qui n'a pu que tenter de couper la course d'un ballon à l'angle des six mètres (38e). L'Argentine avait fait le plus dur à la pause. Au retour des vestiaires, Messi a bien cherché à participer à la fête, mais à trop chercher le penalty (61e) et en plaçant son ballon au ras du poteau à l'issue d'un raid solitaire dont il a le secret (76e), il a échoué à inscrire son 72e but en sélection.