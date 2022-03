Et soudain, au bout de la nuit, le ciel est tombé sur la tête de l'Algérie. Le Cameroun s'est qualifié pour la Coupe du monde 2022 grâce au Lyonnais Karl Toko-Ekambi, auteur du but du 1-2, à l'ultime minute de la prolongation. Les Lions Indomptables s'imposent ainsi au bénéfice du but marqué à l'extérieur qui compte double en cas d'égalité, une règle abolie dans la zone Europe mais toujours valable en Afrique.

Ad

C'est d'autant plus cruel pour l'Algérie que la sélection de Belmadi, dominatrice toute la rencontre, avait bien pensé arracher son billet pour le Qatar grâce à Touba, buteur à la 118ème minute sur corner. Défait au match aller (0-1), le Cameroun était revenu à hauteur de l'Algérie dans le temps réglementaire grâce à Eric Choupo-Moting (22e). Ce succès (0-1) avait permis aux hommes de Rigobert Song de décrocher la prolongation à Blida.

Qualif Coupe du Monde - CAF Slimani a oublié Lyon, au grand bonheur de l'Algérie IL Y A 9 HEURES

Plus d'informations à suivre...

Qualif Coupe du Monde - CAF Un but de Slimani, un pas vers le Qatar : l’Algérie retrouve le sourire 25/03/2022 À 19:02