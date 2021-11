Soirée idéale pour le Canada. Les Rouges, vainqueurs du Mexique (2-1) dans une ambiance surchauffée par... -9 degrés à Edmonton, ont aussi profité de la contre-performance des Etats-Unis en Jamaïque (1-1), pour prendre la tête des qualifications de la zone Concacaf pour le Mondial 2022, mardi.

Deux buts inscrits par l'attaquant d'origine turc Cyle Larin, dans les arrêts de jeu de la première période et sept minutes après le début de la seconde, ont offert la victoire aux Canadiens. Hector Herrera a réduit l'écart à la 90e minute pour le Mexique, ce qui a conduit à des derniers instants électriques au Commonwealth Stadium, où la neige avait été déblayée du terrain peu avant le coup d'envoi. Les esprits se sont même sérieusement échauffés au coup de sifflet, une mêlée confuse s'étant formée entre les joueurs des deux équipes, sans heurts notables toutefois.

Ad

Qualif. Coupe du Monde - CONCACAF Contrôle puis dégagement raté : le CSC extraordinaire du gardien d'Haïti 16/06/2021 À 10:03

Plus velléitaire, le Canada a mérité sa victoire et peut espérer enfin renouer avec une Coupe du monde, au Qatar (21 novembre - 18 décembre), qui serait sa première disputée 36 ans après la précédente au Mexique. Après la 8e journée de ces éliminatoires réunissant les pays d'Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes, avec trois tickets à composter (le 4e passera par un barrage intercontinental), il occupe la première place avec 16 points.

Les Etats-Unis s'en contenteront

Soit un point d'avance sur les Etats-Unis et deux sur le Mexique et le Panama, qui a battu le Salvador (2-1). C'est un sprint entre ces quatre nations qui semble devoir se dérouler, même si le Costa Rica, vainqueur du Honduras (2-1), peut encore jouer les trouble-fête (5e avec 9 pts). Plus tôt, les Etats-Unis ont manqué l'occasion de confirmer leur embellie entrevue contre le Mexique (2-0) quatre jours plus tôt, en concédant un nul heureux à Kingston.

Un but précoce de Timothy Weah (11e), bien trouvé côté gauche de la surface de réparation par Ricardo Pepi, a pourtant laissé penser le contraire. Mais d'une frappe lointaine superbe, qui s'est logée sous la transversale, Michail Antonio a égalisé onze minutes plus tard. Et alors que les Etats-Unis ne parvenaient nullement à se montrer dangereux, les Jamaïcains se sont vus refuser un but à la 84e minute, de Damion Lowe coupable pour l'arbitre de s'être trop appuyé sur un défenseur adverse pour placer sa tête.

Matches amicaux Soirée contrastée pour l'invincible Algérie 13/10/2020 À 22:06