Le Canada, les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique, respectivement vainqueurs au Honduras (2-0), face au Salvador (1-0) et en Jamaique (2-1), ont chacun conservé leur position aux première, deuxième et troisième places directement qualificatives pour le Mondial-2022 dans la zone Concacaf, jeudi.

Les Canadiens se sont imposés à San Pedro Sula, grâce à un but contre son camp du Hondurien Denil Maldonado, puis un autre de l'attaquant Jonathan David, qui évolue à Lille en championnat de France, pour compter désormais 19 points au sommet du classement.

Ils conservent leur point d'avance sur les Américains, qui l'ont emporté assez laborieusement à Columbus (Ohio) après une réalisation du défenseur Antonee Robinson.

Quant aux Mexicains, ils ont frôlé la correctionnelle à Kingston, car ils étaient menés 1-0 après l'ouverture du score de Daniel Johnson à 50e minute. Dos au mur face à des Jamaïcains pourtant réduits à dix après l'exclusion de Damion Lowe peu avant la pause, ils ont réussi à renverser la situation en deux minutes, en fin de match, avec l'égalisation de Henri Martin et le but de la victoire d'Alexis Vega.

Le statu quo est donc de mise au sommet du classement, après cette 9e journée des éliminatoires réunissant les pays d'Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes. Et chacun peut se féliciter d'accroître son avance sur le Panama, battu au Costa Rica (1-0) mais qui conserve pour l'heure sa 4e place, synonyme de barrage intercontinental.

La prochaine journée de ces qualifications aura lieu dimanche, avec un duel attendu entre les Etats-Unis et le Canada, pendant que le Mexique recevra le Costa Rica. Le Panama accueillera la Jamaïque et le Honduras jouera à domicile contre le Salvador.

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Canada 19 9 5 4 0 15 5 10

2. Etats-Unis 18 9 5 3 1 13 5 8

3. Mexique 17 9 5 2 2 13 8 5

4. Panama 14 9 4 2 3 11 10 1

5. Costa Rica 12 9 3 3 3 7 7 0

6. Jamaïque 7 9 1 4 4 7 12 -5

7. Salvador 6 9 1 3 5 4 11 -7

8. Honduras 3 9 0 3 6 5 17 -12

Ndlr: Les trois premiers se qualifient directement pour la Coupe du monde. Le quatrième disputera un barrage intercontinental.

